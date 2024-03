Raphinha - Joilson Marconne / CBF

Publicado 23/03/2024 17:00 | Atualizado 23/03/2024 17:01

Rio - Com futuro incerto no Barcelona, o atacante Raphinha, de 27 anos, pode voltar ao futebol inglês. De acordo com informações do jornal espanhol "Sport", o Tottenham e o Arsenal têm interesse no atacante, que defende a seleção brasileira. Seu vínculo com o clube catalão vai até junho de 2027.

A imprevisibilidade da continuidade do brasileiro no Barcelona se deve a questão financeira. De acordo com informações do jornal espanhol, o atacante vem recebendo ofertas mais vantajosas. Raphinha também está na mira de equipes sauditas como Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad e Al-Nassr.

Revelado pelo Avaí, Raphinha chegou ao futebol europeu com apenas 19 anos. Ele atuou pelo Vitória de Guimarães e pelo Sporting, em Portugal. Em 2019, o atacante migrou para o Rennes, da França. Seu melhor momento foi no Leeds United, nas temporadas de 2020/2021 e 2021/2022.

Em 2022, o atacante foi contratado pelo Barcelona e naquele mesmo ano disputou sua primeira Copa do Mundo pela seleção brasileira. Pelo clube espanhol, Raphinha atuou em 78 partidas, fez 15 gols e deu 21 assistências. Ele conquistou um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha.