Joan Laporta é o presidente do Barcelona - AFP

Publicado 23/03/2024 20:00 | Atualizado 23/03/2024 20:01

Espanha - A parceria entre Barcelona e Nike está chegando ao fim depois de 26 anos. A informação foi confirmada pelo presidente do clube catalão, Joan Laporta, em seu programa, o "Podcast do presidente Joan Laporta".

De acordo com ele, a fornecedora de materiais esportivos teria descumprido parte do acordo. A empresa americana tenta manter o vínculo através de medidas cautelares na justiça. No entanto, o presidente do Barça descarta um acordo e garante que a parceria será desfeita. A Nike chegou a oferecer um aumento no valor do patrocínio, mas foi considerado abaixo do mercado, ainda segundo Laporta.

"Dissemos à Nike que, com base em violações que eram flagrantes para nós, iríamos rescindir o contrato. Tiveram 45 dias para nos indenizar e não o fizeram", disse o presidente.

Por fim, Laporta disse que não tem pressa para fechar um contrato com uma nova marca e que está estudando todas as opções possíveis. O jornal espanhol "Sport" e outros periódicos do país afirmam que a Puma é a empresa mais interessada em produzir o uniforme blaugrana. Além disso, a criação de uma marca própria não foi descartada pelo chefão do Barcelona.