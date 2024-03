Kylian Mbappé - AFP

Publicado 23/03/2024 18:50

Rio - O atacante Kylian Mbappé, de 25 anos, despistou em entrevista coletiva se irá defender o Real Madrid na próxima temporada. A mudança de ares do francês é dada como certa na imprensa europeia. De acordo com Jérôme Rothen, ex-jogador que atuou pelo PSG de 2004 a 2010, o atacante está aguardando a definição da Liga dos Campeões.

"Ele (Mbappé) vai anunciar isso antes da Eurocopa, caso o PSG for eliminado da Liga dos Campeões ou se o Real Madrid for eliminado contra o Manchester City. Enquanto houver a possibilidade de ver o PSG-Real Madrid, ele não anunciará nada", afirmou Jérôme Rothen na RMC Sports

Mbappé tem contrato com o PSG até junho e já pode assinar um pré-contrato com outro clube e mudar de ares sem qualquer custo. "Não anunciei nada porque não tinha nada para anunciar. Quando eu tiver algo a anunciar, me apresentarei como homem", afirmou o atacante, na véspera do amistoso entre França e Alemanha.