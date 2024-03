Fotógrafo Reginaldo Pimenta (camisa marrom, à esquerda) recebeu homenagem da Suderj com outros profissionais - Divulgação / Suderj

Publicado 27/03/2024 19:04 | Atualizado 28/03/2024 12:33

Rio - A Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj) realizou uma cerimônia, na última terça-feira (26), no Museu de Memórias do Maracanã, para homenagear alguns fotógrafos esportivos pela contribuição na documentação e preservação da história do esporte, tanto local quanto mundial.

Entre os homenageados, estava Reginaldo Pimenta, de O DIA. O profissional, que trabalha como repórter fotográfico há 15 anos, destacou o sentimento e a importância de ter o trabalho reconhecido pelo órgão.

"Fico feliz de uma instituição como a Suderj reconhecer nosso trabalho. Tenho muito orgulho de estar ali em nome da classe dos fotógrafos, ainda mais em um espaço que rendeu homenagens a tantos craques, como Zico, Roberto Dinamite, Adriano, Pelé, Marta. Fiquei muito honrado em estar ali, principalmente por representar nossa classe", declarou.

Durante o evento, os fotógrafos foram elogiados por sua habilidade em capturar a essência e a emoção das competições esportivas, eternizando momentos que inspiram e emocionam o público.

Renato de Paula, presidente da Suderj, órgão vinculado ao Governo do Estado, expressou gratidão aos fotógrafos esportivos, destacando sua importância como verdadeiros artistas.



Além dos fotógrafos esportivos, o encontro também prestou uma homenagem aos enfermeiros. A Suderj reforçou a importância de ambos os grupos na sociedade, destacando seu papel fundamental em diferentes aspectos da vida cotidiana, seja na preservação da memória esportiva ou no cuidado com a saúde da população.