Vini Jr se emocionou na última segunda-feira (25) ao falar sobre o racismo sofrido na Espanha - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 28/03/2024 10:52

Espanha - Mais um nome do futebol voltou a criticar Vini Jr sobre sua reação contra os atos de racismo que tem recebido nos estádios do país . Dani Parejo, meia que defende o Villarreal e tem passagens pela seleção da Espanha, afirmou que o jogador do Real Madrid está se equivocando ao reagir dessa forma, afirmando que é normal que os torcedores provoquem jogadores de alto nível.

"Parece que ele está em todas (as confusões), e esse é um aprendizado no qual ele teria que trabalhar. Quando joga no Real Madrid sempre há um ambiente especial, sempre tentam cutucar os jogadores. Mas também já estive em campos por aí, sou chamado de bêbado e não reclamo com as pessoas nem faço gestos", afirmou Parejo, em entrevista ao programa de rádio "El Laguero".

"O jogador de futebol tem que estar acima dessas situações. Em determinados comportamentos, Vini Jr está se equivocando", complementou.

Apesar das críticas, Parejo enalteceu Vini Jr, afirmando que ele é um grande jogador. Por outro lado, afirmou que o brasileiro tem que "estar focado em jogar futebol".

"É um jogador extraordinário, com condições espetaculares. Não me vejo no cenário de ser importante no melhor time do mundo e ter todos me elogiando. Mas acho que os jogadores têm que se dedicar a jogar", concluiu.