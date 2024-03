Carlos Vitor é o técnico do Nova Iguaçu - Vitor Melo/NIFC

Publicado 28/03/2024 21:45 | Atualizado 28/03/2024 21:58

Rio - Adversários na final do Carioca, o Nova Iguaçu, até o momento, foi o único clube a conseguir marcar um gol no Flamengo nesta temporada. No entanto, na ocasião, a Laranja Mecânica da Baixada estava disputando a partida contra o time de garotos do Rubro-Negro, que estava com o elenco principal nos Estados Unidos. Em entrevista no evento Fut Summit no Museu do Amanhã, o técnico Carlos Vitor apontou que isso não serve de motivação para sua equipe.

"Não (serve de motivação), nós somos muito bem conscientes, existe uma diferença muito grande. A gente tem que respeitar a equipe que nós jogamos, por mais que seja mais jovem, mas a grandiosidade é totalmente diferente, há uma discrepância, não tem como ser hipócrita nesse aspecto.", afirmou Carlos Vitor.

"Agora é uma situação um pouco mais difícil em relação ao momento que o Flamengo vive. Está muito forte, vive um grande momento na sua organização defensiva. Temos mensurado muito bem isso, mas nos despertou para buscarmos mecanismos de tentar realmente romper esse bloqueio. Chegamos até aqui, não tem como voltar (risos)."

Carlos Vitor elogiou seu adversário na decisão do estadual, colocando o Rubro-Negro como o "melhor time da América", mas garantiu que sua equipe não irá entrar em campo recuado, tentando impor seu estilo de jogo.

"Falar de Flamengo você vai falar de questões orçamentárias, de nível de jogador, está falando do melhor time da América. Mas nós chegamos até aqui e não temos como recuar, não pode perder a tua identidade, o DNA, aquilo que nos trouxe até aqui. Lógico que tem que ter um cuidado maior, nossos pés vão estar no chão sempre, mas também conhecemos a nossa capacidade e o que podemos fazer.



"Eu acredito que vai ser um grande jogo. Se tomarmos os cuidados devidos, a gente sabe que é uma equipe forte, mas nós temos que estudar. Também temos as nossas estratégias. Se vai dar certo ou não, isso faz parte do jogo."

Flamengo e Nova Iguaçu duelam pelo título do Campeonato Carioca nos próximos dois fins de semana, no Maracanã, às 17h (de Brasília). A primeira partida será no sábado (30), e, a segunda, no domingo (7).