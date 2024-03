Fabrício, goleiro do Nova Iguaçu, está a caminho do Internacional - Divulgação/Nova Iguaçu

Publicado 29/03/2024 21:01 | Atualizado 30/03/2024 01:06

Rio - Um dos destaques do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, o goleiro Fabrício deve disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O camisa 1 tem acordo encaminhado com o Internacional e é aguardado em Porto Alegre após as finais do Estadual contra o Flamengo.

Segundo apurou a reportagem de O DIA, o Nova Iguaçu não irá se opor à saída de Fabrício. O clube entende que é justo ceder o goleiro de 38 anos, já que seria uma forma de coroar a reta final de sua carreira.

Além das boas atuações no Carioca, Fabrício também chamou atenção do Internacional ao enfrentar o clube gaúcho na Copa do Brasil. Mesmo com a eliminação do time da Baixada, o goleiro teve desempenho que agradou.