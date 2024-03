Diego Ribas renovou seu contrato de comentarista com a Globo - Reprodução

Publicado 29/03/2024 16:36 | Atualizado 29/03/2024 16:40

Rio - Ídolo do Flamengo, Diego Ribas seguirá comentando jogos na TV Globo em 2024. O ex-meia, que se aposentou dos gramados no fim de 2022, acertou a renovação de seu contrato com a emissora nos últimos dias.

O vínculo de Diego com a Globo é diferente dos outros comentaristas. O ex-jogador não participa de transmissões de maneira frequente, como os outros companheiros, e nem de programas esportivos. Com isso, ele consegue se dedicar a eventos e a seu projeto de palestras.

Neste ano, além de jogos da Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, Diego Ribas também pode participar das transmissões da Copa América. Ele fez parte do elenco que conquistou o torneio em 2004, contra a Argentina, de forma heroica.

Diego iniciou sua carreira como comentarista na Copa do Mundo de 2022, logo após pendurar as chuteiras. O desempenho agradou tanto que a Globo convidou o campeão das Libertadores de 2019 e 2022 para seguir na função.