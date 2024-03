Carlinhos acertou com o Flamengo - Divulgação/NIFC

Publicado 29/03/2024 23:34 | Atualizado 29/03/2024 23:35

Rio - O Flamengo acertou a contratação do atacante Carlinhos, de 27 anos, que defende o Nova Iguaçu. Vice-artilheiro do Campeonato Carioca, o jogador do clube da Baixada Fluminense irá se apresentar ao Rubro-Negro após o término da competição. Ele irá assinar contrato de três anos com o Fla. As informações foram dadas em primeira mão pelo portal "GE".

Para contratar Carlinhos, o Flamengo venceu a concorrência de outros clubes. O Atlético-MG e o Vasco tinham interesse no atacante. Apesar de ter fechado com o Rubro-Negro, o jogador irá defender o Nova Iguaçu no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, neste sábado, no Maracanã.

Formado na base do Corinthians, Carlinhos passou por clubes pequenos de São Paulo como Oeste, Novorizontino, Juventus, São Caetano e Santo André. No Rio, ele teve duas passagens pelo Audax. Em sua primeira temporada pelo Nova Iguaçu, o atacante atuou em 13 jogos, fez nove gols e deu uma assistência.

No Flamengo, Carlinhos chegará para ser uma opção no banco de reservas para Pedro. Gabigol, de 27 anos, está suspenso por ter foi suspenso por dois anos por tentar fraudar um exame antidoping. Apesar disso, o Rubro-Negro confia que irá conseguir reverter a pena e inscreveu o camisa 10 na Libertadores.