Marcos Braz, vice-presidente de futebol do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 30/03/2024 17:08 | Atualizado 30/03/2024 18:00

Rio - Momentos antes do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, confirmou, em entevista concedida ao "Canal Goat", a contratação do atacante Carlinhos, do Nova Iguaçu. O reforço do artilheiro da Laranja Mecânica da Baixada havia sido noticiada na noite da última sexta (29)

Marcos Braz revelou que Carlinhos já vinha sendo monitorado pelo Flamengo e que o negócio saiu antes das finais do Carioca para evitar o risco de perder o jogador para outros clubes que também observavam o atacante. Além disso, o dirigente garantiu que a contratação não tem relação com a suspensão de Gabigol

"Já está assinado. Carlinhos é jogador do Flamengo já. Nada tem com a situação do Gabigol. É um jogador que já estávamos monitorando. A gente fez isso antes das finais porque entendemos que a gente poderia perder o jogador para clube aqui do Rio ou de fora do Brasil.", disse Braz.

No Flamengo, Carlinhos chegará para ser uma opção no banco de reservas para Pedro. Gabigol, de 27 anos, está suspenso por dois anos por tentar fraudar um exame antidoping. Apesar disso, o Rubro-Negro confia que irá conseguir reverter a pena e inscreveu o camisa 10 na Libertadores.

Ainda na entrevista, o vice de futebol disse que mantém otimismo no efeito suspensivo que foi pedido pela defesa de Gabigol para que ele tenha condições de jogo até o julgamento do recurso.

"Eu particulamente estou muito otimista (com o efeito suspensivo). Na minha cabeça é muito injusto essa punição. Ele fez o exame de sangue e não apresentou absolutamente nada. Quem quer fraudar doping não faz exame de sangue."