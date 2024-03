Léo Ortiz em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/03/2024 09:13

Rio - Contratado no início de março pelo Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz ainda não estreou pelo clube. Entretanto, isso pode mudar em um cenário de grande pressão para o jogador. Segundo o "Coluna do Fla", o defensor de 28 anos treinou entre os titulares durante a Data Fifa e pode fazer sua estreia pelo Rubro-Negro contra o Nova Iguaçu, neste sábado (30), pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca.

Léo Ortiz treinou como titular por conta da ausência de Fabrício Bruno, convocado por Dorival Júnior para integrar o elenco da Seleção nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. Por ter jogado todos os 180 minutos das duas partidas, existe a possibilidade do defensor ser substituído durante o jogo contra o Nova Iguaçu.

Além disso, o Flamengo terá uma maratona de jogos durante abril, com duelos pelo próprio estadual, Brasileirão e Libertadores. Portanto, o treinador Tite também avalia sobre o desgaste físico que os jogadores terão durante o mês.

Léo Ortiz foi comprado por 7 milhões de euros (R$ 37,6 milhões na cotação atual) e pode se tornar o zagueiro mais caro da história do Flamengo. Se conquistar títulos, o Rubro-Negro terá que pagar mais 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões) de bônus ao RB Bragantino.