Último título do Campeonato Carioca do Flamengo foi em 2021Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/03/2024 06:00

Rio - O Flamengo entra em campo em busca de seu 38º título do Campeonato Carioca no próximo sábado (30), no Maracanã, às 17h, contra o Nova Iguaçu. Apesar de ser o maior vencedor da história do estadual, o Rubro-Negro tenta fazer um feito inédito em sua história: vencer o título sobre um clube de fora da cidade do Rio.

Nas ocasiões em que ficou com a taça, o Flamengo venceu apenas clubes da cidade do Rio. O time da Gávea já triunfou sobre Vasco, Fluminense, Botafogo, América, Bangu e São Cristóvão nas decisões de Carioca que disputou.

O Nova Iguaçu será o terceiro clube de fora da cidade do Rio a disputar a decisão do Campeonato Carioca. Além do clube da Baixada, outras duas equipes já se classificaram para a decisão: o Americano, da cidade de Campos dos Goytacazes, em 2002, e o Volta Redonda, em 2005.

Ambos os times terminaram com o vice-campeonato estadual ao serem derrotados pelo Fluminense. Em 2002, o Tricolor conquistou o título sobre o Americano ao vencer por 2 a 0 na ida e por 3 a 1 na volta. Já em 2005, o clube das Laranjeiras ganhou a final do Volta Redonda de maneira heroica, perdendo a ida por 4 a 3, mas vencendo na volta por 3 a 1. O gol que deu o título ao Fluminense, de Antônio Carlos, saiu no último minuto de jogo.

Sendo assim, o Nova Iguaçu tenta ser o primeiro clube de fora da capital do estado a vencer o Carioca. O Flamengo, por outro lado, tenta manter a soberania da cidade do Rio na competição. A partida de ida da final acontece no sábado (30), às 17h, no Maracanã, e a volta acontecerá no domingo seguinte (7), às 17h, também no Maracanã.

* Matéria do estagiário João Cupello supervisionado por Lucas Felbinger