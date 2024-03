Erick Pulgar em treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Erick Pulgar em treino do FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 29/03/2024 09:05 | Atualizado 29/03/2024 10:01

Rio - O Flamengo deve ter força máxima na final do Campeonato Carioca. O volante Erick Pulgar voltou a treinar com o elenco na última quinta-feira (28) e deve ficar à disposição do técnico Tite para o primeiro jogo da decisão contra o Nova Iguaçu, neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no Maracanã.

O volante chileno, de 30 anos, apresentou desgaste muscular no quadríceps direito e precisou realizar um acompanhamento durante a semana. Pulgar foi a campo em todas as sessões de treinamento durante a semana, mas estava realizando atividades separado do grupo.

A última atividade antes da final vai determinar a presença de Pulgar na final contra o Nova Iguaçu, mas a expectativa é que o jogador fique à disposição do técnico Tite. A escalação no time titular, no entanto, será decisão do treinador.