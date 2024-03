Hugo Souza, ex-Flamengo, defendeu três pênaltis contra o Benfica - Reprodução

Hugo Souza, ex-Flamengo, defendeu três pênaltis contra o BenficaReprodução

Publicado 29/03/2024 18:08

Portugal - Emprestado pelo Flamengo ao Chaves, Hugo Souza brilhou na partida contra o Benfica, nesta sexta-feira (29), no Estádio da Luz, pelo Campeonato Português. Apesar da derrota de seu time por 1 a 0, o brasileiro defendeu dois pênaltis, além de um terceiro que foi anulado pelo VAR.

A primeira cobrança defendida por Hugo foi feita por ninguém menos do que Ángel Di María, aos 26 minutos. O argentino cobrou no canto direito, mas o goleiro levou a melhor ao esperar até o último instante para se decidir e encaixou a bola batida pelo atacante.

Hugo ainda conseguiu duas defesas em batidas do brasileiro Arthur Cabral. Aos 18 minutos do segundo tempo, o ex-atacante do Palmeiras parou no goleiro, mas o VAR anulou a cobrança por invasão na área. No entanto, a segunda finalização foi novamente defendida por Hugo Souza. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Liga Portugal (@ligaportugal) Depois,Aos 18 minutos do segundo tempo, o ex-atacante do Palmeiras parou no goleiro, mas o VAR anulou a cobrança por invasão na área. No entanto, a segunda finalização foi novamente defendida por Hugo Souza.

O grande desempenho do ex-flamenguista não foi suficiente para evitar a derrota do Chaves. O time perdeu para o Benfica com um gol marcado por João Neves, após todas as defesas de pênalti de Hugo.

Hugo Souza ainda pertence ao Flamengo e está emprestado ao Chaves até o fim da temporada. O goleiro tem 50% dos direitos econômicos fixados em 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 6,2 milhões).