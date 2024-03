Carlinhos é o vice-artilheiro do Campeonato Carioca, com oito gols - Divulgação / Nova Iguaçu

Publicado 30/03/2024 12:17

Rio - O Flamengo acertou a contratação do atacante Carlinhos, destaque do Nova Iguaçu neste Campeonato Carioca, na última sexta-feira (29) . Apesar de chegar para ser um reserva imediato de Pedro, o centroavante de 27 anos não poderá jogar duas competições importantes pelo Rubro-Negro: a fase de grupos da Libertadores e a Copa do Brasil.

No primeiro caso, Carlinhos não poderá jogar a fase de grupos da Libertadores por não ter sido inscrito para esta fase da competição. O prazo para a inscrição já se encerrou e, por isso, o atacante não poderá defender o Flamengo nesta etapa do torneio intercontinental.

Já no segundo caso, Carlinhos já disputou a Copa do Brasil nesta temporada com a camisa do Nova Iguaçu. Apesar do clube da Baixada Fluminense já ter sido eliminado, o regulamento não permite que um jogador jogue por dois clubes diferentes no torneio. Com isso, o atacante será desfalque do Flamengo na competição nacional.

Com isso, Carlinhos apenas será opção para Tite no Campeonato Brasileiro e, caso o Flamengo avance para o mata-mata da Libertadores, nesta etapa da competição.

Formado na base do Corinthians, Carlinhos passou por clubes pequenos de São Paulo como Oeste, Novorizontino, Juventus, São Caetano e Santo André. No Rio, ele teve duas passagens pelo Audax. Em sua primeira temporada pelo Nova Iguaçu, o atacante atuou em 13 jogos, fez nove gols e deu uma assistência.