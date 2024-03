Gabigol é atacante do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Gabigol é atacante do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/03/2024 16:40





A torcida organizada 'Nação12' distribuirá 3 mil adesivos para os torcedores com a mensagem “fechado com Gabigol" e a silhueta do camisa 10 do clube da Gávea.



Além disso, haverão bandeiras em homenagem e apoio ao atacante, presentes no setor Norte, onde ficam as organizadas do Fla. Rio - Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam em instantes neste sábado (30), às 17h, no Maracanã, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. A partida contará com uma homenagem da torcida rubro-negra ao atacante Gabigol, que foi suspenso do futebol por dois anos, por tentativa de fraude em exame antidoping, na última segunda (25). A torcida organizada 'Nação12' distribuirá 3 mil adesivos para os torcedores com a mensagem “fechado com Gabigol" e a silhueta do camisa 10 do clube da Gávea.Além disso, haverão bandeiras em homenagem e apoio ao atacante, presentes no setor Norte, onde ficam as organizadas do Fla.

A punição de Gabigol começou a valer em 8 de abril de 2023, data da realização do exame surpresa no Ninho do Urubu, que o atacante teria tentado fraudar. Portanto, ele está proibido de atuar até abril de 2025.

O Flamengo alega que a decisão de Gabigol só realizar o exame depois do treino foi por orientação do departamento médico, porque ele já fazia atividade física no momento em que os agentes chegaram para realizar o exame, o que inviabilizaria a coleta de urina.

A defesa do ídolo rubro-negro entrará com pedido de efeito suspensivo para que ele tenha condições de jogo até o julgamento do recurso. Além disso, o Flamengo entrará com um recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS).