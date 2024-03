Gabigol foi suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping - Renan Areias/ Arquivo O Dia

Gabigol foi suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidopingRenan Areias/ Arquivo O Dia

Publicado 30/03/2024 22:04

"A gente acreditava em uma advertência um pouco mais dura, severa, mas não em uma punição desse tamanho. Quero aproveitar para deixar claro que o Gabriel fez o teste de sangue logo que chegou e deu negativo. Ninguém que queira burlar algo, faz o teste. Se ele tivesse qualquer dúvida, não teria feito. Depois disso, ele foi treinar e só poderia fazer a sequência das análises duas horas após o fim do treino. O Gabriel também deu a sua 'contribuição' para isso tudo ficar de uma maneira ácida, mas tem essa questão central: ele tirou o sangue e a urina e não deu absolutamente nada", declarou Braz na zona mista.

o atleta teve os erros dele, poderia ter amenizado as coisas, mas ter essa punição foi injusto", completou. Braz reconhece erro de Gabigol, mas reforça que os exames do atacante não acusaram doping #ODia @jornalodia pic.twitter.com/R8BTZBbPsS — Lucas Felbinger (@lucasfelbinger) March 31, 2024 "Ele foi enquadrado de uma maneira que a gente considera muito severa. O placar de 5 a 4 já deixa em dúvida se caberia ou não uma punição desse tamanho. O Flamengo recorre ao Comitê Internacional, onde a gente acredita que em um novo julgamento, com novas provas, outros pontos sejam analisados, que foi muito mais uma parte de relacionamento entre quem estava fazendo essas coletas e o atleta. Mais uma vez:", completou.

O dirigente também afirmou que o camisa 10 está treinando normalmente, enquanto aguarda a resposta do efeito suspensivo pedido pelo Flamengo para que ele possa jogar até a sentença da Corte Arbitral do Esporte (CAS), que deve demorar alguns meses.

"Dentro do possível, ele está bem. Está treinando. Ele sabe que o clube está defendendo ele, como defenderia qualquer funcionário e qualquer jogador. Agora é esperar o que o comitê vai decidir", finalizou.

Entenda o Caso Gabigol

Gabigol é acusado de dificultar a realização de um exame antidoping surpresa no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. Segundo os agentes, ele se mostrou contrariado desde a chegada da equipe antidopagem ao local, por volta de 8h40.



Os responsáveis pelo exame alegam que Gabigol não se dirigiu a eles antes do treino do Flamengo e os ignorou também após a atividade, indo direto almoçar. Eles também afirmam que foram tratados com desrespeito pelo camisa 10, que se irritou em vários momentos.



À exceção de Gabigol, os outros atletas do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10h, o que é recomendável. Além disso, o atacante cometeu outras irregularidades, como ter ido ao banheiro na hora do exame sem a presença de um dos fiscais, além de ter entregue o pote sem a tampa.



Na defesa do jogador, enviada ao Tribunal no dia 28 de janeiro, o Flamengo anexou imagens de câmeras de segurança do Ninho do Urubu para reforçar a versão do atleta, que nega qualquer tentativa de fraude ao exame antidoping. Um dos pontos alegados pelos advogados é que o atacante realizou exame de sangue, que é considerado mais efetivo.



O Flamengo ainda alega que a decisão de Gabigol só realizar o exame depois do treino foi por orientação do departamento médico, porque ele já fazia atividade física no momento em que os agentes chegaram para realizar o exame, o que inviabilizaria a coleta de urina.