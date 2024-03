Flamengo celebrou o gol 13 mil de sua história, marcado por Pedro na final do Carioca - Divulgação / Flamengo

Flamengo celebrou o gol 13 mil de sua história, marcado por Pedro na final do CariocaDivulgação / Flamengo

Publicado 30/03/2024

Artilheiro do Campeonato Carioca, Pedro colocou seu nome mais uma vez na história do Flamengo, ao ser o responsável pelo gol 13 mil do Rubro-Negro. A marca foi alcançada quando o Rubro-Negro marcou o segundo gol na vitória por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu, na primeira partida da final do Campeonato Carioca, neste sábado (30), no Maracanã.



Para celebrar o gol histórico, o Flamengo homenageou Zagallo, ex-jogador e técnico que morreu em 5 de janeiro deste ano. O Velho Lobo era conhecido por considerar o número 13 da sorte.



"O gol Zagallo tem dono. É o gol 13 mil da história do Clube de Regatas do Flamengo", postou o clube no Twitter.



"O gol Zagallo tem dono. É o gol 13 mil da história do Clube de Regatas do Flamengo" — Flamengo (@Flamengo) March 30, 2024

A marca alcançada poderia ter saído ainda no primeiro tempo, mas Pedro teve um gol anulado já nos acréscimos, por impedimento. Mas a marca saiu em um belo lance, aos sete minutos da segunda etapa, com um lançamento de Luiz Araújo, que Everton Cebolinha chegou na bola e cruzou para Pedro marcar o 11º gol dele no Campeonato Carioca.



Desses 13 mil gols marcados pelo Flamengo, o centroavante contribuiu com 116 - dois deles na final do Carioca de 2024 - em 231 partidas.