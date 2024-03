Pedro marcou dois gols e encaminhou título do Flamengo - Jorge Rodrigues / AGIF / Estadão Conteúdo

Publicado 30/03/2024 20:22 | Atualizado 30/03/2024 21:39

"Feliz pelo jogo que a gente fez. Claro que não tem nada ganho, sabemos da dificuldade que é enfrentar o Nova Iguaçu. Com muito mérito eles chegaram na final, então temos que no próximo jogo entrar com a mesma concentração que hoje.", disse Pedro.

O centroavante foi o autor do gol de número 13 mil na história do Flamengo . Ele contribuiu com 116 - dois deles na final do Carioca de 2024 - em 231 partidas. Ao saber da marca, o camisa 9 rubro-negro se mostrou feliz pelo feito.

"Agradecer primeiramente a Deus por cada marca que eu atinjo no Flamengo. Claro que meu principal foco sempre vai ser no coletivo, em buscar títulos nos campeonatos, mas fico feliz por cada marca que eu atinjo. Hoje fizemos o gol 13 mil do Flamengo, parabenizar a todos que passaram pelo clube. Fico muito feliz por cada gol que eu faço com essa camisa. Cada gol que eu faço é um sonho que eu realizo."

Com as duas mãos na taça após vencer o jogo de ida por 3 a 0, o Flamengo pode perder para o Nova Iguaçu no próximo domingo (7) por até dois gols de diferença que será campeão carioca. Se o clube da Baixada devolver os três gols de saldo, a decisão irá para os pênaltis.