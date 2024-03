Calegari durante treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 29/03/2024 17:27

Rio - O Fluminense teve uma boa notícia no treino desta sexta-feira (29), no CT Carlos Castilho. O lateral-direito Calegari, que se recupera de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, voltou a trabalhar com o grupo e está mais perto de um retorno.

Apesar da evolução, Calegari ainda não participa do treino com o elenco de forma integral. Ele realiza apenas uma parte das atividades e depois parte para um trabalho individual. A expectativa é de que ele esteja 100% até o início de maio.

A lesão de Calegari aconteceu em setembro do ano passado, quando ele estava emprestado ao LA Galaxy, dos Estados Unidos. O problema mudou os planos do time norte-americano, que pretendia comprar os direitos federativos do jogador junto ao Flu.

Calegari tem feito sua recuperação com a equipe de profissionais do Fluminense desde novembro, quando retornou ao clube. O contrato do lateral com o Tricolor vai até o fim de 2025.

Existe a expectativa, inclusive, de que o jogador esteja na lista de inscritos do Fluminense para a fase de grupos da Libertadores. O prazo final para o envio é até 19h (de Brasília) desta sexta.