Alianza Lima venceu o Los Chankas por 3 a 0 antes da estreia na Libertadores diante do Fluminense - Divulgação/Alianza Lima

Alianza Lima venceu o Los Chankas por 3 a 0 antes da estreia na Libertadores diante do Fluminense Divulgação/Alianza Lima

Publicado 29/03/2024 12:00

Rio - O Alianza Lima venceu o último teste antes da enfrentar o Fluminense na estreia na Libertadores. O clube peruano venceu o Los Chankas por 3 a 0, nesta última quinta-feira (28), no Estádio Nacional, e encerrou a sequência de três derrotas consecutivas. O zagueiro Carlos Zambrano marcou dois gols, enquanto o atacante Cecilio Waterman completou o placar.

A partida foi realizada no estádio Nacional por conta de uma punição de sete meses sofrida pelo Alianza Lima, no ano passado. O clube foi punido por um apagão proposital na final do Peruano de 2023, quando o estádio Alejandro Villanueva, palco da estreia contra o Fluminense, ficou às escuras durante a comemoração do título do Universitario.

A punição é válida apenas em competições nacionais. Assim, o Alianza Lima pode enfrentar o Fluminense na sua própria casa. Com a vitória, o clube peruano chegou aos 15 pontos e ocupa o quinto lugar no Apertura. O Universitário é o líder com 20.

Alianza Lima e Fluminense se enfrentam na próxima quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. A delegação tricolor embarca para Lima, no Peru, na próxima segunda (1), e encerra a preparação na terça (2), no CT da seleção peruana.