Fernando Diniz, treinador do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 30/03/2024 09:59

Rio - Após ficar três semanas sem partidas por conta da eliminação para o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca e também com a chegada da Data Fifa, o Fluminense volta a entrar em campo na próxima quarta (3), contra o Alianza Lima, pela sua estreia na fase de grupos da Libertadores. O jogo marcará o primeiro de uma "maratona" que o Tricolor encarará no mês de abril.

O Fluminense fará sete jogos durante o mês de abril, sendo três pela Libertadores e quatro pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, quatro dessas partidas serão fora do Rio: pela Libertadores, o Fluminense viajará até Lima, no Peru, para enfrentar o Alianza Lima e até Assunção, no Paraguai, para duelar contra o Cerro Porteño. Já pelo Brasileirão, o Tricolor embarcará rumo a Salvador para enfrentar o Bahia e a São Paulo para jogar contra o Corinthians.

Confira abaixo a tabela do Fluminense para o mês de abril:

03/04 – Alianza Lima (PER) x Fluminense – Conmebol Libertadores

09/04 – Fluminense x Colo-Colo (CHI) – Conmebol Libertadores

13 ou 14/04 – Fluminense x Bragantino – Campeonato Brasileiro

17 ou 18/04 – Bahia x Fluminense – Campeonato Brasileiro

20 ou 21/04 – Fluminense x Vasco – Campeonato Brasileiro

25/04 – Cerro Porteño (PAR) x Fluminense – Conmebol Libertadores

27 ou 28/04 – Corinthians x Fluminense – Campeonato Brasileiro