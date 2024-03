Paulo Henrique Ganso não participou dos treinos com os companheiros durante a semana - Marcelo Gonçalves/ Fluminense

Publicado 30/03/2024 15:36

Alianza Lima, quarta-feira (3) às 21h30 (de Brasília), no Peru. O camisa 10, que Paulo Henrique Ganso está fora do confronto entre Fluminense , no Peru. O camisa 10, que não tem participado dos treinos , ainda se recupera de lesão na panturrilha direita e será o terceiro desfalque para a estreia na Libertadores. A informação foi veiculada primeiro pelo jornalista Victor Lessa e confirmada por O Dia.

O Tricolor, que já não pode contar com John Kennedy e Diogo Barbosa, suspensos pelas expulsões na decisão da Recopa com a LDU, optou por não antecipar o retorno de Ganso aos gramados. O jogador passa por um trabalho especial de reforço muscular para evitar futuros problemas.



Fora do empate sem gols no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca por causa da lesão, o meia tem a esperança de retornar já na outra semana, quando o Fluminense encara o Colo-Colo. A segunda rodada do Grupo A da Libertadores está marcada para o dia 9, uma terça-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã.



Além dos três desfalques certos, o Fluminense também deve perder pelo menos mais um jogador. Keno, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante um treino, ainda está em recuperação. Marlon, que vem sofrendo com dores no joelho direito desde o início da temporada, também é dúvida.



Por outro lado, Germán Cano e Douglas Costa estão recuperados e já vem treinando com os companheiros. Portanto, não devem ser problema.