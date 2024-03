Treino do Fluminense - Divulgação / Fluminense

Treino do FluminenseDivulgação / Fluminense

Publicado 27/03/2024 12:56

Rio - O Fluminense voltou a treinar nesta quarta-feira, no CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca, para seguir a preparação para a estreia da Libertadores, no próximo dia 3, contra o Alianza Lima, no Peru. Novamente, o apoiador Paulo Henrique Ganso, de 34 anos, foi ausência na atividade.

Ganso desfalcou o Fluminense na última partida do ano, contra o Flamengo, no Maracanã, na semifinal do Carioca, no último dia 17. O camisa 10 tem uma lesão na panturrilha direita e havia a expectativa que ele voltasse a treinar na última terça-feira.

Novamente, Germán Cano e Douglas Costa participaram das atividades. Os dois estão recuperados das lesões que os afastaram dos treinos nas últimas semanas. O camisa 14 sofreu uma entorse no joelho direito. Já Douglas Costa lesionou a coxa direita.

Além de Ganso, o Fluminense tem mais dois jogadores no departamento médico. O zagueiro Marlon Santos, de 28 anos, sofre com dores no joelho direito, enquanto o atacante Keno, de 34 anos, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Os dois não devem ter condições de encarar o Alianza Lima.