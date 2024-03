Keno em treinamento pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 31/03/2024 08:29 | Atualizado 31/03/2024 08:33

Rio - Além de Ganso, Diogo Barbosa e John Kennedy , o Fluminense não contará com outros dois jogadores para sua estreia na Copa Libertadores, na próxima quarta-feira (3), às 21h30, contra o Alianza Lima: são eles Keno e Marlon, que não se recuperaram de suas lesões e são desfalques confirmados para o duelo contra o clube peruano. As informações são do "ge".

A situação de Marlon é a mais preocupante. Inicialmente com dores no joelho, motivo que o fez não ser relacionado para os duelos contra o Flamengo, pelas semifinais do Campeonato Carioca, o zagueiro voltou ao departamento médico tricolor e não há qualquer previsão para um retorno.

Keno, por outro lado, está se recuperando de uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrida em treino do Fluminense. O atacante já não precisa do auxílio de muletas para andar, mas ainda não tem condições de entrar em campo.

Apesar desses desfalques, o Fluminense pode contar com dois retornos para o jogo contra o Alianza Lima. Germán Cano e Gabriel Pires estão recuperados de suas respectivas lesões. Entretanto, ambos os atletas sentem dificuldades em fazer certos movimentos. Com isso, eles serão testados no treino coletivo da próxima segunda-feira (1) para saber se eles tem condições de entrar em campo contra o clube peruano.