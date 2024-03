As três letras gigantes do UFC ficam expostas em praias do Rio até o evento UFC 301, em 4 de maio - Divulgação / UFC / João Miguel Jr

As três letras gigantes do UFC ficam expostas em praias do Rio até o evento UFC 301, em 4 de maioDivulgação / UFC / João Miguel Jr

Publicado 28/03/2024 18:14

O UFC começou a ativar ações para divulgar o UFC 301: Pantoja x Erceg, em 4 de maio na Farmasi Arena, na Barra. A partir desta quinta-feira (28) as três letras gigantes da organização ficarão expostas para fotos em três praias do Rio.



O chamado 'Tour das Letras' começou na praia de Copacabana, ao lado do Posto 4, onde ficará até sábado (30). Os fãs também poderão ver e tirar fotos do cinturão oficial do UFC, das 11h às 20h.



Entre domingo (31) e 11 de abril, as três letras gigantes estarão na Praia do Pepino, em São Conrado (Av. Pref. Mendes de Morais, 1501). E de 12 a 28 de abril ficarão na Praia da Barra Da Tijuca, a Altura da Av. Do Pepê, 700.



O destino final do 'Tour das Letras' é na Farmasi Arena, de 28 de abril até 4 de maio, data do UFC 301. O evento terá a segunda defesa do cinturão peso-mosca de Alexandre Pantoja, contra o australiano Steve Erceg, e também o retorno de José Aldo.



O ex-campeão do peso-pena volta da aposentadoria - em agosto de 2022 - para enfrentar o 14º colocado do ranking peso-galo, Jonathan “Dragon” Martinez.