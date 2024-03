Marquinhos é uma das lideranças do elenco do PSG - AFP

Marquinhos é uma das lideranças do elenco do PSGAFP

Publicado 28/03/2024 13:40

França - O zagueiro brasileiro Marquinhos, capitão do Paris Saint-Germain, voltou aos treinos com a equipe nesta quinta-feira (27), depois de ter ficado afastado durante várias semanas devido a uma lesão no tendão de Aquiles.

Marquinhos, que ficou de fora dos amistosos da Seleção Brasileira contra Inglaterra e Espanha, perdeu seis jogos do PSG desde que se lesionou, no dia 17 de fevereiro, em jogo contra o Nantes.

O brasileiro pode voltar ao time parisiense no próximo domingo (31), contra o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês, ou na quarta-feira, contra o Rennes, pela semifinal da Copa da França.

"Não há nada muito preocupante ou sério. Ele poderia ter jogado contra a Real Sociedad [nas oitavas de final da Liga dos Campeões], mas enquanto não estiver 100%, não haverá necessidade de correr riscos", disse o técnico do PSG, Luis Enrique, em entrevista coletiva no dia 12 de março,