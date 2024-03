Tonali, do Newcastle, está suspenso por 10 meses por violar regras de apostas na Itália - Franck Fife / AFP

Publicado 28/03/2024 14:30

O meia Sandro Tonali, que defende o Newcastle, foi acusado, nesta quinta-feira, de violar as regras de apostas do futebol da Inglaterra. A acusação ao jogador foi feita pela Federação Inglesa.



Com um histórico conturbado nesse sentido, o atleta está cumprindo uma suspensão de dez meses , emitida pela Federação Italiana de Futebol, por apostar em times em que atuou. Por causa do problema, ele está afastado das listas de convocações da Azzurra desde outubro.

Agora, a acusação da Federação inglesa pode trazer mais problemas ao jogador. De acordo com a entidade, o meia italiano violou as regras locais em 50 oportunidades ao fazer apostas em jogos no período de 12 de agosto a 12 de outubro do ano passado.

Para se defender das acusações, Tonali tem um prazo curto. A data estipulada pelas autoridades para que ele se pronuncie sobre o caso vai até o dia 5 de abril.



Com 23 anos, Tonali deixou o Milan em julho para defender o Newcastle. No entanto, disputou apenas 12 partidas pelo clube inglês depois de ser alvo de uma investigação mais ampla de apostas.



Tonali disse aos promotores que apostou no Milan e no Brescia quando jogou por esses clubes. Seu agente, Giuseppe Riso, reconheceu que seu cliente tinha problemas com jogos de azar. O atleta aceitou um acordo judicial com a federação italiana onde receberia sessões de terapia para se livrar do vício do jogo.