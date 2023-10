Tonali foi contratado nesta temporada pelo Newcastle por cerca de R$ 364 milhões ao Milan - Franck Fife / AFP

Publicado 26/10/2023 15:17

Inglaterra - Após acordo com a promotoria da Federação de Futebol da Itália (FIGC), o meia Sandro Tonali, do Newcastle, irá cumprir dez meses de suspensão pelo envolvimento em apostas ilegais. Ele não atua mais nesta temporada e, em caso de classificação, não teria chances de disputar a Eurocopa com a Itália.

"O promotor da FIGC e Tonali chegaram a um acordo que eu já aprovei. O acordo consiste em uma suspensão de 10 meses, mais oito meses de atividades de reabilitação e pelo menos 16 aparições públicas", declarou o presidente da federação italiana, Gabriele Gravina.

Tonali confessou que apostou em partidas de futebol, inclusive nos times que defendia (Milan e Brescia), mas sempre em vitórias. Ele também terá que cumprir mais oito meses de sanções alternativas. Além disso, precisará apresentar seu plano terapêutico contra o vício em apostas, admitido pelo próprio. O Newcastle prestou apoio ao atleta na última semana

O ex-jogador do Milan foi contratado nesta temporada pelo clube inglês, que pagou 70 milhões de euros (cerca de R$ 364 milhões na cotação da época) pelo meia, sendo a maior venda da equipe da Itália e a maior transferência de um jogador do país.