Sir Bobby Charlton é um dos maiores nomes da história do Manchester United e do futebol inglês - Oli Scarff / AFP

Publicado 26/10/2023 15:05

O Manchester City baniu de seus jogos dois jovens torcedores que foram flagrados no saguão do Etihad Stadium cantando músicas ironizando Sir Bobby Charlton, ídolo inglês e do rival Manchester United, que morreu no sábado (21).

O caso ocorreu no intervalo da partida com o Brighton, no mesmo dia, logo após o anúncio da morte do ex-jogador.



"O Manchester City confirma que dois menores foram identificados em conexão com os cantos vis ouvidos no Etihad Stadium durante o intervalo do jogo do fim de semana passado contra o Brighton & Hove Albion. Os indivíduos em questão foram posteriormente suspensos de assistir a todos os jogos em casa ou fora, e os seus dados foram compartilhados com a polícia da Grande Manchester, que está a investigar o assunto. Após a conclusão da investigação em andamento da polícia da Grande Manchester, os indivíduos estarão sujeitos ao processo oficial de sanções e banimento do clube", informou em comunicado.



O Manchester City já havia soltado um comunicado pedindo desculpas à família de Bobby Charlton e ao United, classificando os jovens como "idiotas".



"O Manchester City está extremamente decepcionado por ter tomado conhecimento de relatos de cantos ofensivos de um pequeno número de indivíduos sobre Sir Bobby Charlton em alguns dos saguões no Etihad Stadium. O clube condena estes gritos nos termos mais veementes e pede desculpas sem reservas à família e amigos de Sir Bobby, e a todos os que estão no Manchester United."



Os torcedores foram filmados e não se importaram em aparecer cantando contra Bobby Charlton. Um ainda tentou cobrir o rosto com um pano. O City colocou a equipe de segurança para vasculhar todas as câmeras do estádio para identificar os agressores. Ainda abriu um canal para que outras pessoas presentes "denunciassem". Rapidamente houve a identificação.



Não é a primeira vez que o City anuncia o banimento ou suspensão de torcedores. O clube costuma ser severo contra quem descumpre as regras para acompanhar jogos no Etihad Stadium. Já houve torcedores afastados pela utilização de sinalizadores, invasão a campo e até por distúrbios ocasionados pelo excesso de consumo de álcool.



O próximo jogo do City é justamente o clássico, neste domingo, pelo Campeonato Inglês, em Old Trafford, e o clube espera que a rivalidade fique somente dentro de campo. A ordem é evitar represália ou possíveis confusões fora do estádio e o banimento é uma demonstração de respeito ao adversário.