David Martínez pode pintarDivulgação / River Plate

Publicado 26/10/2023 13:00

Rio - O Vasco se concentra na luta contra o rebaixamento, mas de acordo com a imprensa argentina, o treinador Ramón Díaz já iniciou o planejamento visando a montagem do elenco para o ano que vem. O técnico teria indicado a contratação do zagueiro David Martínez, do River Plate.

O paraguaio, de 25 anos, foi formado na base do clube argentino, já teve espaço na equipe de Buenos Aires em outras temporadas, mas entrou em campo em apenas três oportunidades em 2023. Com isso, a sua ida ao futebol brasileiro poderia ser considerada positiva.

O sistema defensivo é considerado um setor carente pelo Vasco. Para o segundo semestre, o Cruz-Maltino trouxe o zagueiro Maicon, que inicialmente não foi bem avaliado por Ramón Díaz, mas acabou ganhando espaço por conta das poucas opções.

Além do River Plate, David Martínez defendeu o Defensa y Justicia. Ele foi campeão da Copa Sul-Americana pelo clube argentino. O zagueiro também participou da disputa da Copa América pela seleção paraguaia em 2021.