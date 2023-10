Internacional e Vasco mediram forças em São Januário - PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Internacional e Vasco mediram forças em São JanuárioPETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 26/10/2023 21:14

Rio - Na noite desta quinta-feira, 26, o Vasco perdeu para o Internacional por 2 a 1 em São Januário, pela 29ª rodada do Brasileirão. Maurício e Enner Valencia fizeram os gols do Colorado. Já Alex Teixeira, na reta final, descontou para o Cruz-Maltino. Abaixo, assista aos melhores momentos do jogo:





Com o resultado, o Vasco desperdiçou a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento. O Gigante da Colina permanece na 17ª colocação, com apenas 30 pontos conquistados.