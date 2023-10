Jogadores do Vasco reunidos no gramado de São Januário - Foto: Divulgação/X @VascodaGama

Publicado 26/10/2023 20:54 | Atualizado 26/10/2023 20:55

Rio - O Vasco desperdiçou a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento na noite desta quarta-feira, 26, em São Januário. Isso porque o Cruz-Maltino não repetiu as boas atuações dos jogos passados e perdeu para o Internacional por 2 a 1, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Maurício e Enner Valencia fizeram os gols do Colorado. Já Alex Teixeira descontou para o Gigante da Colina na reta final.

Com o resultado, o Vasco soma 30 pontos e segue na 17ª posição. O time de Ramón Díaz, agora, vira a chave para a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Goiás no Estádio Hailé Pinheiro.

O JOGO

Com a necessidade de pontuar para deixar o Z4, o Vasco começou melhor dentro de campo e foi superior no começo de partida. O Cruz-Maltino, inclusive, teve uma grande chance por volta dos cinco minutos. Vegetti recebeu na área e finalizou cruzado. Rochet espalmou, e a bola sobraria para Payet completar, mas Mercado apareceu na hora certa para fazer o corte.

O cenário mudou completamente aos 20 minutos do segundo tempo, quando o Inter, que já apresentava uma melhora, marcou. Paulinho perdeu a bola no meio-campo, e Wanderson ficou com a sobra. O atacante, então, acionou Alan Patrick, que descolou um passe magistral por cobertura para Maurício. Cara a cara com Léo Jardim, o jogador do Colorado não desperdiçou e abriu o placar em São Januário.

O Vasco sentiu o gol e, a partir daí, só viu o Internacional jogar. O Colorado administrou o restante do primeiro tempo e teve duas boas chances de ampliar a vantagem. Na primeira, Enner Valencia chegou a marcar, mas estava impedido. Na segunda, em novo chute de Valencia, o goleiro vascaíno fez boa defesa.

Na etapa complementar, o Vasco pareceu colocar a cabeça no lugar e finalmente voltou a incomodar o Colorado. Vegetti, inclusive, teve uma grande chance numa cabeçada na pequena área, mas Rochet fez grande defesa. Na sequência, Vitão afastou o perigo em cima da linha.

Entretanto, o Inter agiu rápido e jogou água no chopp cruz-maltino. Após um chutão para frente de Rochet, Valencia ganhou a disputa com Léo, e a bola sobrou para Bustos. O lateral-direito, então, acionou novamente Enner Valencia, que invadiu a área e finalizou para fazer o segundo do Colorado.

O Internacional, aliás, cresceu na partida e teve duas chances claras de ampliar a vantagem com o atacante equatoriano, mas ele desperdiçou em ambas. Melhor para o Vasco, que voltou a pressionar e fez valer a máxima "quem não faz, leva".

Num ataque pelo lado esquerdo aos 40 minutos, Erick Marcus cruzou na medida para Alex Teixeira, que subiu sozinho para cabecear e colocar o Vasco no jogo. São Januário ferveu, e o Vasco tentou o segundo gol, mas já não havia mais tempo. Além disso, Paulinho e o próprio Erick Marcus foram expulsos, o que minou ainda mais as chances do empate.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Internacional



Data e Hora: 26/10/2023, às 19h

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA/SP)



Cartões amarelos: Zé Gabriel (VAS) / Rochet e Mercado (INT)

Cartões vermelhos: Paulinho e Erick Marcus (VAS)

Gols: Maurício (0-1) (20'/1ºT) / Enner Valencia (0-2) (14'/2ºT) / Alex Teixeira (1-2) (40'/2ºT)

VASCO (Técnico: Ramón Díaz)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 31'/2ºT), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Jair, 25'/2ºT), Praxedes (Alex Teixeira, 25'/2ºT), Paulinho e Payet (Erick Marcus, 31'/2ºT); Gabriel Pec e Vegetti.

INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Coudet)

Rochet; Bustos (Nicolás Hernández, 42'/2ºT), Vitão, Mercado e Renê; Johhny, Aranguiz (Bruno Henrique, 31'/2ºT), Maurício (Igor Gomes, 18'/2ºT) e Alan Patrick (Carlos de Pena, 31/2'ºT); Wanderson e Enner Valencia (Pedro Henrique, 42'/2ºT).