Alexsandro Marques de Oliveira, conhecido como Alex, foi o capitão cruz-maltino na conquista do estadual de 2003 - Reprodução

Publicado 26/10/2023 16:50

Rio - O ex-zagueiro Alexsandro Marques de Oliveira, conhecido como Alex, capitão do Vasco na conquista do Campeonato Carioca de 2003, foi condenado a 10 anos de prisão por tráfico internacional de drogas e organização criminosa. Ele foi apontado como um dos donos de 280 quilos de cocaína que foram desviados por três agentes e um delegado da Polícia Civil do Rio.

Alex está preso desde fevereiro de 2022, quando foi um dos alvos da Operação Turfe. Além dele, outras nove pessoas também foram condenadas pela Justiça por integrarem a quadrilha. Segundo as investigações, o ex-zagueiro tinha a função de alugar os galpões que eram utilizados para colocar a cocaína dentro dos contêineres, antes de seguirem para o porto.

De acordo com a PF e o Gaeco do MPF, a quadrilha que Alex fazia parte chegou a enviar 6,68 toneladas de cocaína para a Europa e a África entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2022. A droga seguia para os outros continentes em navios que partiam do porto do Rio.

Carreira no futebol



Os primeiros passos de Alex no futebol foram dados com a camisa da Ponte Preta, na década de 90. Em 2003, ele foi contratado pelo Vasco e logo ganhou a confiança do então técnico Antônio Lopes, se tornando titular e capitão da equipe. No time carioca, atuou ao lado de jogadores consagrados, como Marcelinho Carioca, Petkovic, Valdir Bigode, Marques e Fábio.

Após a conquista do título carioca, Alex não se manteve como unanimidade e perdeu espaço durante a disputa do Brasileirão. Ele deixou o Vasco no fim de 2003 e ainda atuou por Portuguesa, Santo André e times do futebol asiático antes de se aposentar.