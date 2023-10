Treino do Vasco em São Januário - Leandro Amorim/ Vasco

26/10/2023

Rio - O Vasco não contará com Rossi e Marlon Gomes para a partida contra o Internacional, que acontecerá às 19h desta quinta-feira, 26, em São Januário. O atacante segue em tratamento do edema na coxa direita, enquanto o meio-campista trata de uma lesão na coxa esquerda.

O Cruz-Maltino também ganhou uma nova baixa. Serginho relatou dores no músculo anterior da coxa direita, e o Departamento de Saúde e Performance (DESP) optou por preservá-lo.

Os demais desfalques são Capasso (em evolução das dores na região lombar), Figueiredo (com a seleção no Pan), Miranda (com a seleção no Pan) e Lucca (em recuperação após séria lesão no joelho esquerdo).



A boa notícia fica pelo retorno de Robson. O zagueiro não entra em campo desde o dia 3 de setembro, quando o Vasco empatou com o Bahia, e está recuperado de um problema na região adutora da coxa esquerda.

