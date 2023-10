Jogadores do Vasco reunidos no gramado de São Janú, no segundo tempo, combinando a virada... - Divulgação/X @VascodaGama

Publicado 26/10/2023 18:03

Rio - O Vasco está escalado para enfrentar o Internacional em São Januário, às 19h desta quinta-feira, 26, pela 29ª rodada do Brasileirão. O time que vai a campo é o mesmo que enfrentou o Flamengo no último domingo.

Dessa forma, o Cruz-Maltino está escalado com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho; Gabriel Pec, Payet e Vegetti.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere.

DESFALQUES DO VASCO

- Rossi (edema na coxa direita)

- Marlon Gomes (lesão na coxa esquerda)

- Serginho (poupado após dores no músculo anterior da coxa direita)

- Capasso (em evolução das dores na região lombar)

- Figueiredo (com a seleção no Pan)

- Miranda (com a seleção no Pan)

- Lucca (em recuperação após séria lesão no joelho esquerdo)