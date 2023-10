Paulinho desfalcará o Vasco no confronto direto com o Goiás - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 26/10/2023 21:34

Rio - Além da derrota dentro de São Januário para o Internacional, pelo placar de 2 a 1 , o Vasco já ligou o alerta e se preocupa com duas baixas confirmadas para a próxima rodada do Brasileirão, no confronto direto com o Goiás na luta contra o rebaixamento. O meia Paulinho e o atacante Erick Marcus foram expulsos e terão de cumprir suspensão.

Ambos os cartões vermelhos foram aplicados no momento de pressão do Cruz-Maltino após diminuir o placar, com Alex Teixeira. Aos 45 minutos, Paulinho parou ataque do Colorado com carrinho em Pedro Henrique e recebeu o segundo cartão amarelo, e Erick Marcus, três minutos depois, também recebeu a segunda punição por chegar atrasado em De Pena.

Com o revés dentro de casa, o Vasco soma 30 pontos e abre a zona de rebaixamento, mas podendo ser ultrapassado pelo Santos, que ainda joga na rodada. A partida contra o Esmeraldino será no domingo (29), às 16h (de Brasília), na Serrinha, em Goiânia.