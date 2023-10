São Januário - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 26/10/2023 17:35

Rio - O Vasco se reuniu com representantes da Polícia Militar, na tarde desta quarta-feira (26), para discutir a possibilidade de enfrentar o Botafogo, no dia 5 de novembro, em São Januário. O Cruz-Maltino está otimista de que poderá mandar o clássico em seu estádio e aguarda o aval para confirmar o local. A informação é do site "ge".

Atualmente, o Vasco está proibido pela PM de mandar clássicos em São Januário. O último aconteceu justamente contra o Botafogo, há dois anos, quando os dois disputavam a Série B. A solicitação do clube foi específica para o duelo da próxima semana, ou seja, a resposta positiva não garante que o Cruz-Maltino poderá mandar outros clássicos na Colina.

Um dos argumentos utilizados pelo Vasco foi o de que, nos últimos anos, os confrontos com o Botafogo não ter registrado maiores incidentes, diferentemente dos outros clássicos. O Botafogo concorda que a partida seja em São Januário, uma vez que o Maracanã ainda estará em posse da Conmebol, por conta da final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, que será disputada no dia anterior.

Inicialmente, o clássico está marcado para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Porém, tanto Vasco quanto Botafogo consideram a estrutura do estádio ruim para um jogo deste porte. Caso a mudança para São Januário seja aprovada, a CBF precisa publicá-la até a próxima segunda-feira (30).