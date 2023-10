Cria do Vasco, Souza dá palestra para atletas das categorias de base do clube - João Pedro Isidro/Vasco

Publicado 26/10/2023 21:50

Rio - Revelado pelo Vasco, o volante Souza esteve na manhã desta quinta-feira (26), em São Januário, onde participou de uma palestra com atletas das categorias sub-17 e sub-20 do clube. Após o bate-papo com os jovens, o jogador ressaltou a importância de poder partilhar da sua experiência, quando jovem, no Cruz-Maltino para os atletas que estão iniciando a carreira no futebol.

"Pra mim foi muito gratificante falar com os meninos porque eu já passei por essa fase. Já sei dos desafios que eles estão passando, das dúvidas e dos medos. Poder passar um pouco daquilo que vivi aqui dentro e tentar ajudá-los a chegar da melhor forma no profissional com a cabeça boa, com os pés no chão, pra mim é gratificante", disse, ao site oficial do clube.

Carlos Brazil, Gerente de Futebol de Base e Transição, comentou a importância da palestra para os jovens do Vasco e agradeceu ao Souza pela disponibilidade em participar da ação.

"Uma palestra extremamente rica em conteúdo e que certamente contribuirá na formação e transição de todos esses meninos. Lição esportiva e de vida. Posso dizer que o que vivemos aqui hoje foi simplesmente fantástico. As lições de vida do Souza ficarão pra sempre na mente de todos nós que tivemos o privilégio de estarmos presentes. Agradecer ao Souza, um vencedor na vida como homem e atleta, pelo tempo dedicado e disponibilizado para os atletas e comissões do sub-17 e sub-20"

Atualmente no Beijing Guoan, da China, Souza chegou ao Vasco em 1998, com apenas 9 anos de idade. O volante fez toda sua base e subiu para o profissional onde ficou até 2010, quando foi vendido para o Porto. O atleta teve passagens pelo Grêmio, São Paulo, Al-Ahli, da Arábia Saudita e por Fenerbahçe e Besiktas, ambos da Turquia.