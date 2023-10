Ramón Díaz é o técnico do Vasco - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Rio - O técnico Ramón Díaz analisou a derrota do Vasco para o Internacional por 2 a 1 em São Januário, na noite desta quinta-feira, 26, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruz-Maltino segue com 30 pontos e continua na zona de rebaixamento.

"Sabíamos da importância da partida e do que estava em jogo. Tivemos um bom arranque, nos primeiros 15/20 minutos, pudemos controlar, pudemos atacar. Depois do gol, tudo ficou mais difícil. Não encontramos precisão, e isso nos custou muitíssimo ao longo da partida", disse o treinador.

O próximo adversário do Vasco será o Goiás, que também está briga contra o Z4. O jogo acontecerá no próximo domingo, a partir das 16h, na Serrinha. O confronto é válido pela 30ª rodada do Brasileirão.

"Agora temos confrontos diretos. Temos que lutar, temos que mostrar a hierarquia que tivemos nesses dois jogos, mas temos que conseguir pontos. Temos que manter a tranquilidade, competir, preparar-se bem recuperar-se rápido. É uma partida decisiva. Todos queremos jogar bom futebol. Temos que nos recompor, ser inteligentes taticamente para poder competir até o final. O Vasco vai se recuperar".

"A pressão é grande, a pressão existe. Creio que nós tivemos um bom arranque de jogo e, apesar de estarmos em desvantagem, tivemos um bom arranque de segundo tempo, criando as situações. Não fomos tão precisos no jogo, tudo foi muito dinâmico e muito desordenado. Seguramente temos que trabalhar porque é uma situação muito delicada. Precisamos ter mais tranquilidade para gerar um pouco mais de futebol".

"Quando começou o segundo tempo, foi muito ímpeto, a equipe foi muito agressiva, com muita vontade de reverter a situação. Também no nosso melhor momento, eles fizeram o gol. Quando enfrentamos estas grandes grandes, precisamos manter a calma".

"A pressão existe desde que chegamos. Estávamos em último e, agora, temos chance de lutar, e isso me dá uma satisfação enorme. Mas temos que conseguir os pontos. A pressão existe e vai ser cada vez mais forte. Precisamos ter coragem e determinação para competir como estamos competindo agora. Perdemos para duas equipes, Flamengo e Internacional, que são grandes equipes. Competir é importante, mas temos que conseguir pontos, necessitamos".