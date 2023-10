Internacional e Vasco mediram forças em São Januário - PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Internacional e Vasco mediram forças em São JanuárioPETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 27/10/2023 09:30 | Atualizado 27/10/2023 10:07

Rio - Após a derrota para o Internacional , em São Januário, e uma combinação negativa na rodada do Brasileiro, o Vasco ficou mais distante de escapar do rebaixamento para a Série B. De acordo com informações do portal "Infobola", o Cruz-Maltino tem 68% de risco de queda.

Em situação desesperadora estão América-MG e Coritiba. Os dois clubes têm 99% de risco de rebaixamento. Somente uma recuperação extraordinária poderá evitar a queda para os dois clubes.

Atualmente, o Vasco está na antepenúltima colocação. Ainda na zona de rebaixamento, mas à frente do Cruz-Maltino, o Goiás aparece com 53% de risco de disputar a Série B no ano que vem. Primeiro clube fora do Z-4, o Santos têm 34% de possibilidades de queda.

Com risco de rebaixamento mais reduzido, o Bahia tem 16%. O Corinthians aparece com 9%. O Cruzeiro e o Cuiabá tem 7%. O Internacional tem 5% de possibilidades, e o São Paulo fecha a lista com 3%.