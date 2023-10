Vegetti marcou sete gols nos nove primeiros jogos pelo Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Vegetti marcou sete gols nos nove primeiros jogos pelo VascoDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 27/10/2023 14:05

Desde que Vegetti estreou, tornou-se peça importante para a recuperação do Vasco no Brasileirão, com sete gols em nove jogos. Entretanto, a queda de desempenho do atacante argentino, que não marca há quatro jogos e vive seu maior jejum desde que chegou, coincide com a queda do Cruz-Maltino.

time marcou apenas duas vezes nas últimas quatro rodadas e só conseguiu uma vitória, retornando à zona de rebaixamento com

Sem o seu artilheiro balançando redes, o, retornando à zona de rebaixamento com a derrota por 2 a 1 para o Internacional , em São Januário.

Quando Vegetti fez gol e foi decisivo, o Vasco conseguiu três vitórias, dois empates e perdeu apenas uma vez. Ele garantiu o primeiro triunfo de Ramón Díaz, no 1 a 0 sobre o Grêmio, e o 1 a 1 com Bahia e Red Bull Bragantino.



Também teve gol importante ao fazer o 2 a 2 antes da virada para 4 a 2 sobre o Fluminense, e deixou sua marca duas vezes no 5 a 1 sobre o Coritiba. Só na derrota por 4 a 1 para o Santos que não conseguiu mudar o jogo, apesar de ter marcado o 1 a 1, antes do placar desandar.



Desde então, o atacante passou em branco contra São Paulo (0x0), Fortaleza (1x0), Flamengo (0x1) e Internacional (1x2). Contra os gaúchos, ele teve cinco finalizações, de acordo com o 'Footstats'.