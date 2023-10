Torcida do Fluminense no Maracanã - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 26/10/2023 14:21

Rio - A Conmebol divulgou, na tarde desta quinta-feira (26), detalhes sobre as gratuidades para a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, no dia 4 de novembro, no Maracanã. As entradas começarão a ser distribuídas às 9h (de Brasília) desta sexta (27) e podem ser solicitadas por pessoas com deficiência, crianças menores de 12 anos e adultos maiores de 60.

Confira o passa a passo para solicitar a gratuidade:

1 – A solicitação das gratuidades deverá ser feita exclusivamente no site de vendas de ingressos do evento: libertadores.eleventickets.com



2 – Na plataforma libertadores.eleventickets.com o torcedor que preenche os requisitos legais para obtenção de gratuidades, deverá criar uma conta.

3 – Na forma de login, selecionar PÚBLICO GERAL – GRATUIDADES.



4 – Fazer o cadastro completo.



5 – Após o login, clicar em COMPRAR AGORA.



6 – Escolher o setor de interesse, mediante disponibilidade.



7 – Selecionar o ingresso de gratuidade (limitado a 1 ingresso por pessoa).



8 – Clicar em AVANÇAR.



9 – No CARRINHO DE COMPRAS, preencher os dados do PORTADOR do ingresso (pessoa que irá comparecer à partida).



10 – Clicar em ANEXAR DOCUMENTO e inserir o documento que comprova o direito ao benefício, conforme legislação vigente (ver SERVIÇO DE JOGO, na plataforma de vendas).



11 – O documento comprobatório da gratuidade deve estar no nome do titular do cadastro do site e portador do ingresso. Ou seja, titular da conta, titular do documento e portador do ingresso precisam ser a mesma pessoa.

12 – Clicar em CONCLUIR RESERVA.



13 – Após o check-in concluído com sucesso, haverá a análise da solicitação. Aqueles que atenderem os requisitos legais e, mediante disponibilidade de entradas forem contemplados com uma gratuidade, serão comunicados via e-mail com as orientações para acesso ao ingresso.



14 – Não haverá pontos físicos para solicitação de gratuidades.



15 – Para acessar o Estádio do evento, o portador de ingresso de gratuidade deverá ter em mãos os documentos que comprovem sua elegibilidade ao benefício.



16 – As solicitações de gratuidades deverão ser feitas no seguinte período: 9h00 (horário de Brasília) de 27/10 às 9h00 (horário de Brasília) de 28/10.



17 – As notificações dos torcedores contemplados serão emitidas por e-mail a partir de 01/11.



18 – Os setores LESTE (Inferior e Superior) e OESTE (Inferior e Superior) são destinados à torcida mista. O setor NORTE (Inferior e Superior) destina-se exclusivamente à torcida do BOCA JUNIORS e o setor SUL (Inferior e Superior) destina-se à exclusivamente à torcida do FLUMINENSE.

Fluminense e Boca Juniors se enfrentam no dia 4 de novembro, às 17h (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor irá em busca de seu primeiro título da Libertadores, enquanto o time argentino quer voltar a conquistar a América após 16 anos.