Torcida do Fluminense faz festa nas arquibancadas do Maracanã - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 26/10/2023 09:46

Rio - O Fluminense terá que pagar multa à Conmebol de R$ 324,77 mil por causa de problemas no Maracanã nas oitavas e nas semifinais da Libertadores, contra Argentinos Juniors e Internacional, respectivamente. As punições são relativas à confusão entre a polícia e a torcida argentina, além de bombas e sinalizadores nos dois duelos e a qualidade do gramado na partida contra o Colorado.

Nas oitavas de final, contra o Argentinos Juniors, a confusão aconteceu entre a polícia e a torcida visitante. Após início de briga no setor norte, um guarda solicitou aos visitantes que parassem com as agressões, sendo insultado com gritos de "macaco" e agredido fisicamente em uma das mãos. O torcedor foi detido, o que causou desconforto em outros argentinos presentes no local. Além disso, uma cadeira também foi quebrada.

Houve então um confronto entre policiais e torcedores, terminando com disparos de bala de borracha das forças de ordem e cinco torcedores visitantes detidos, dois deles com ferimentos no corpo. Além disso, três seguranças tinham lesões leves. Neste duelo, o Flu também foi punido por conta de bombas, sinalizadores e um copo arremessado em direção ao banco de reservas do adversário.

Já nas semifinais, o clube foi multado mais uma vez devido a bombas e sinalizadores. O estado do gramado do Maracanã também foi motivo de punição para o Tricolor. O grupo que administra o estádio emitiu uma nota oficial discordando do relatório, mas não adiantou.

A decisão da Libertadores da América, contra o Boca Juniors, será no dia 4 de novembro, às 17h, no Maracanã. O estádio já está fechado para manutenção do gramado e preparação para a final. Em caso de empate, a taça será decidida nos pênaltis.