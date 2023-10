John Kennedy - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 26/10/2023 17:33

Rio - O atacante John Kennedy, de 21 anos, voltou a participar do treino do Fluminense, nesta quinta-feira. O jovem se mostrou recuperado de uma pubalgia e tem chances de voltar a jogar no próximo sábado, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pelo Brasileiro.

O atacante não atua desde o dia 8 de outubro, quando enfrentou o Botafogo, no Maracanã. Ele ficou de fora dos três últimos jogos do Fluminense, primeiro por conta de uma virose, e segundo devido a pubalgia. John Kennedy já havia treinado na última terça, mas foi preservado da partida contra o Goiás.

A tendência é que John Kennedy entre em campo como titular contra o Atlético-MG. O treinador Fernando Diniz poderá preservar alguns jogadores, mas como o atacante não atua há algumas partidas poderá entrar em campo para ganhar ritmo.

O jovem vem sendo um dos destaques do Fluminense no segundo semestre. Em 2023, pelo Tricolor, ele entrou em campo em 31 jogos, fez oito gols e deu quatro assistências. John Kennedy disputou o Estadual pela Ferroviária, de São Paulo, atuando em 11 jogos com seis gols.