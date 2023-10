Com dois gols, uma assistência e um pênalti sofrido, Keno foi o grande destaque do Fluminense no Raulino - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 26/10/2023 12:05 | Atualizado 26/10/2023 12:19

terceiro jogador do elenco com mais participações direta em gols na temporada, com 16. Além de ter marcado duas vezes e encerrado o jejum de seis meses, o atacante de 34 anos deu uma assistência e superou seu melhor desempenho neste fundamento na carreira, com 11.

Keno foi o grande destaque da vitória do Fluminense por 5 a 3 sobre o Goiás , quarta-feira (25) em Volta Redonda, pelo Brasileirão, e agora é ona temporada, com 16. Além de ter marcado duas vezes e encerrado o jejum de seis meses, o atacante de 34 anos deu uma assistência e superou seu melhor desempenho neste fundamento na carreira, com 11.

Keno foi o Destaque Sofascore de Fluminense 5-3 Goiás!



2 gols

1 assistência

1 pênalti sofrido

4 passes decisivos

3/3 chutes no gol (100%!)

4/4 dribles certos (100%!)

Nota Sofascore 9.8 (a 3ª maior em um mesmo jogo no @Brasileirao 2023!) pic.twitter.com/toaU56LwZz — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) October 26, 2023

Com cinco gols e 11 passes decisivos para os companheiros em 45 jogos, Keno superou Ganso, que chegou a 14 com as duas assistências contra o Goiás (10 ao todo e mais 4 gols).

Ganso em Fluminense 5-3 Goiás:



• Jogou por 67 minutos e deu 2 assistências.



• Deu 3 passes decisivos e criou 2 chances claras de gol.



• Perdeu a posse só 4 vezes em 57 ações c/ a bola.



• Acertou 96% dos passes (47/49).



• 3ª maior Nota (7.9) do jogo. pic.twitter.com/uq2WBem71w — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) October 26, 2023

O atacante está atrás apenas de de John Arias, agora com 22 participações diretas, e Germán Cano, com 39. O colombiano, aliás, lidera a lista de assistências, com 13.



Apesar dos altos e baixos durante a temporada, ele igualou seu desempenho em 2021 pelo Atlético-MG, quando marcou nove gols e deu sete assistências em 44 partidas.



Até o fim da temporada, ele pode chegar ao seu melhor ano, também pelo clube mineiro, em 2020, quando participou diretamente de 21 gols, marcando 11 vezes e dando 10 passes decisivos aos companheiros em 38 partidas.



Veja os jogos em que Keno teve participações diretas em gols



Fluminense 5x3 Goiás - 2 gols e 1 assistência

Olimpia 1x3 Fluminense - 1 assistência

Fluminense 3x1 América-MG - 1 assistência

Grêmio 2x1 Fluminense - 1 assistência

Fluminense 1x1 Sporting Cristal - 1 assistência

Fluminense 2x1 Bahia - 1 assistência

Fluminense 5x1 River Plate - 1 assistência

Paysandu 0x3 Fluminense - 1 gol

Fluminense 3x0 Paysandu - 1 gol

Fluminense 7x0 Volta Redonda - 2 assistências

Fluminense 3x0 Portuguesa - 1 gol

Fluminense 2x0 Vasco - 1 assistência

Fluminense 3x0 Audax-RJ - 1 assistência