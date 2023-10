Fábio - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 26/10/2023 20:00

Rio - O goleiro Fábio, de 43 anos, é o jogador mais experiente que estará em campo na final da Libertadores do próximo dia 4, no Maracanã. O placo da partida é especial para o Fluminense, que terá a oportunidade, de atuar na sua casa contra o Boca Juniors. O goleiro citou a situação como um dos grandes componentes da decisão da competição.

"É algo muito especial, nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar uma situação como essa. Uma final, no Maracanã, que é a nossa casa, contando com o apoio do nosso torcedor", afirmou o goleiro em entrevista ao site da Conmebol.

O veterano irá completar 100 partidas pela competição. Em 2009, pelo Cruzeiro, Fábio bateu na trave e ficou na segunda colocação. O Fluminense também busca o título inédito e ambos querem coroar juntos uma trajetória de conquistas.

"É uma competição especial, que fica eternizada na memória. Essa final é especial para todos nós do Fluminense, e que nós queremos concretizar com chave de ouro, que é com a conquista", finalizou.