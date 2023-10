Jhon Arias - Mailson Santana / Fluminense

Jhon AriasMailson Santana / Fluminense

Publicado 26/10/2023 13:42

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense na temporada, Jhon Arias fez as pazes com o gol nas últimas três rodadas. O colombiano, de 26 anos, marcou três vezes com Corinthians e Goiás, e assumiu a vice-liderança da artilharia tricolor no ano. Com nove bolas nas redes, ele só está atrás de Germán Cano que anotou 36 finalizações precisas em 2023.

Assim como no ano passado, o colombiano é o maior garçom do Fluminense com 13 assistências. Porém, Arias não vinha balançando as redes recentemente. Antes de marcar contra o Corinthians, o último gol do colombiano havia sido contra o América-MG no dia 19 de agosto, no Maracanã.

Em relação aos gols, Arias ainda está distante dos números do ano passado. Em 2022, o colombiano fez 16 gols e deu 17 assistências pelo Fluminense. Ainda faltam nove rodadas no Brasileiro e a final da Libertadores, então, dificilmente o atacante irá conseguir alcançar o número de bolas nas redes do ano passado.

Atrás de Jhon Arias, o Fluminense também tem outros jogadores na briga pela vice-artilharia. O atacante John Kennedy vem logo em seguida com oito gols. Com um a menos aparece o polivalente Lima.