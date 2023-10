Sergio Romero garantiu nos pênaltis a classificação do Boca Juniors para a final da Libertadores - Divulgação/Boca Jrs

Sergio Romero garantiu nos pênaltis a classificação do Boca Juniors para a final da Libertadores Divulgação/Boca Jrs

Publicado 26/10/2023 14:06

Sergio Romero não escondeu a confiança na conquista do título da Libertadores pelo Boca Juniors. Assim como outros companheiros de time, o goleiro fez questão de mostrar que acredita que o time argentino vai superar o Fluminense na final do dia 4 de novembro, no Maracanã.

"Confio e tenho uma fé cega de que as coisas vão acontecer para nós e de que vamos vencer. E quando se tem essa confiança e tranquilidade de que as coisas vão acontecer, já fico feliz", afirmou em entrevista ao site da Conmebol.





Romero, que garantiu a classificação do Boca Juniors nos pênaltis nas três fases anteriores do mata-mata, não é o primeiro a demonstrar confiança no título. O lateral-esquerdo Valentín Barco disse "estamos preparados e vamos ganhar" , na semana passada.



E o volante Ezequiel Fernández, logo após a classificação à final da Libertadores sobre o Palmeiras, declarou: "Vamos ganhar porque somos Boca"

Fluminense e Boca Juniors fazem a grande final no Maracanã, no dia 4 de novembro, às 17h (de Brasília).