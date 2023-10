Adryelson e Tiquinho Soares - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/10/2023 11:19

Rio - Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ficou mais perto do título mesmo sem entrar em campo na 29ª rodada da competição. O Alvinegro teve o duelo com o Fortaleza adiado , e viu seus concorrentes perderem a oportunidade de 'encostar' na tabela. De acordo com o site 'Infobola', a equipe comandada por Lúcio Flávio tem 90% de chance de conquistar a taça.

Com as derrotas de Red Bull Bragantino e Flamengo, as chances do Botafogo aumentaram 5% em relação à rodada passada. Segundo o matemático Tristão Garcia, a equipe de Bragança Paulista, vice-líder da competição, tem 3% de possibilidade de levantar o troféu. Já o Rubro-Negro, aparece com 2%.

O Palmeiras, que goleou o São Paulo por 5 a 0 na rodada e assumiu a terceira posição, tem a mesma chance de título do Flamengo. Ambos estão nove pontos atrás do Glorioso na tabela.

Na próxima rodada, o Botafogo terá o Cuiabá como adversário. O duelo acontece no Nilton Santos, no domingo (29), às 20h. Com o adiamento do confronto entre Flamengo e Red Bull Bragantino, o Alvinegro pode abrir até dez pontos de vantagem na liderança.